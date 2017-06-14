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Кремлев допустил, что Украина откажет во въезде российскому боксеру Гаджимагомедову

Спорт
14 июня, 14:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Россиянин должен заменить Георгия Кушиташвили, которому было отказано во въезде на территорию Украины

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Умар Кремлев

Умар Кремлев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация бокса России допускает, что боксеру Муслиму Гаджимагомедову будет отказано во въезде на Украину. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Умар Кремлев (справа)

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Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины, где пройдет чемпионат Европы. Кушиташвили, а также пресс-секретаря федерации Владу Романову и ряд болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков. Гаджимагомедов был вызван в сборную России, чтобы заменить Кушиташвили.

"Мы отправляем сейчас второго человека, чтобы заменить Кушиташвили, но есть подозрения, что и его могут не пустить. Если это подтвердится, тогда это похоже на то, что украинцы таким образом избавляются от конкуренции в этом весе", - сказал Кремлев.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

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