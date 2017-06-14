Кремлев допустил, что Украина откажет во въезде российскому боксеру Гаджимагомедову

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация бокса России допускает, что боксеру Муслиму Гаджимагомедову будет отказано во въезде на Украину. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины, где пройдет чемпионат Европы. Кушиташвили, а также пресс-секретаря федерации Владу Романову и ряд болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков. Гаджимагомедов был вызван в сборную России, чтобы заменить Кушиташвили.

"Мы отправляем сейчас второго человека, чтобы заменить Кушиташвили, но есть подозрения, что и его могут не пустить. Если это подтвердится, тогда это похоже на то, что украинцы таким образом избавляются от конкуренции в этом весе", - сказал Кремлев.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.