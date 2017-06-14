Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕ

Титул Интернационального чемпиона WBO будет стоять на кону боя Поветкин - РуденкоСпорт 14 июня, 14:40
Кремлев допустил, что Украина откажет во въезде российскому боксеру ГаджимагомедовуСпорт 14 июня, 14:38
Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕСпорт 14 июня, 14:32
Госдума одобрила законопроект о фонде дольщиковЭкономика и бизнес 14 июня, 14:22
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"Экономика и бизнес 14 июня, 14:19
Нидерланды завершили ратификацию Соглашения ассоциации между ЕС и УкраинойМеждународная панорама 14 июня, 14:18
Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в ЕкатеринбургНовости Урала 14 июня, 14:13
Авиакомпания "Россия" будет выплачивать пилотам от 250 тыс. руб. при трудоустройствеТранспорт 14 июня, 14:08
"Реал" выразил уверенность в невиновности Роналду в деле о неуплате налоговСпорт 14 июня, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация бокса России ранее получила гарантийное письмо от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и организаторов чемпионата Европы, в частности касающиеся участия в турнире боксера Георгия Кушиташвили. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины, где пройдет чемпионат Европы. Кушиташвили, а также пресс-секретаря федерации Владу Романову и ряд болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков.
"У нас были гарантийные письма от Украины и AIBA, от европейской ассоциации. Мы отправили делегацию с уверенностью, что все будет хорошо. Списки были проверены, нам сказали, что все нормально", - сказал Кремлев.