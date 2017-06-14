Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕ

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация бокса России ранее получила гарантийное письмо от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и организаторов чемпионата Европы, в частности касающиеся участия в турнире боксера Георгия Кушиташвили. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины, где пройдет чемпионат Европы. Кушиташвили, а также пресс-секретаря федерации Владу Романову и ряд болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков.

"У нас были гарантийные письма от Украины и AIBA, от европейской ассоциации. Мы отправили делегацию с уверенностью, что все будет хорошо. Списки были проверены, нам сказали, что все нормально", - сказал Кремлев.