Агапитов: IWF помогает российской тяжелой атлетике преодолеть кризис

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) оказывает российской федерации этого вида спорта всестороннюю поддержку, которая направлена на преодоление кризиса, вызванного многочисленными допинговыми скандалами. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

В среду состоялось заседание исполкома IWF, в состав которого полторы недели назад был избран Агапитов.

"Сегодня удалось пообщаться с многими, и абсолютно все оказывают Россию полную поддержку и готовы оказать содействие по всем вопросам", - сказал Агапитов.

На исполкоме было решено отдать право проведения юношеского чемпионата мира 2019 года американскому Анахайму, юниорского первенства планеты 2019 года - столице Фиджи Суве.

"От России мы не подавали заявок на проведение турниров, поскольку сейчас мы не в той ситуации, чтобы приглашать. Как только мы уладим все последствия скандалов, сможем вернуться к этому вопросу. Члены исполкома интересовались, когда можно будет приехать в нашу страну в качестве гостей и выступать на соревнованиях", - отметил собеседник агентства.

После Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, которые прошли без участия российских тяжелоатлетов, в руководстве ФТАР произошли изменения. На состоявшейся в сентябре отчетно-выборной конфедерации возглавлявший тогда организацию Сергей Сырцов снял свою кандидатуру, на пост президента был избран Агапитов.