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Экскурсионный трамвай с чаем и эчпочмаками запустили в Казани к Кубку конфедераций

Спорт
14 июня, 17:07 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, июня. /ТАСС

В ходе поездки пассажиры смогут познакомиться с историей столицы Татарстана, послушать рассказ об известных личностях

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КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Ретро-трамвай начал колесить по улицам Казани к Кубку конфедераций по маршруту, проходящему по историческому центру города от железнодорожного вокзала до речного порта и обратно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"В электротранспорте жители и гости города могут прослушать экскурсию на семи языках продолжительностью 40 минут и отведать национальные блюда татарской кухни", - пояснили в пресс-службе.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного комитета Татарстана по туризму, трамвай запустили к Кубку конфедераций по футболу. По словам заместителя главы муниципального образования Казани Евгении Лодвиговой, во многих столицах мира есть похожие ретро-трамваи, которые пользуются популярностью у туристов. "В будущем мы планируем закольцевать трамвай вместе с двухэтажным автобусом City sightseeing и с речной экскурсией по реке Казанке или озеру Кабан, чтобы по системе hop on/hop off ("заскочить-выскочить") можно было выйти, пересесть в автобус, потом с автобуса пересесть в трамвай или на катер", - передает пресс-служба слова Лодвиговой.

В ходе поездки пассажиры смогут познакомиться с историей столицы Татарстана, послушать рассказ об известных личностях, проживавших в домах, расположенных по маршруту следования, посредством аудиогида на семи языках - русском, татарском, английском, китайском, испанском, французском и немецком. Кроме того, туристы смогут воспользоваться бесплатным wi-fi и попробовать в кафе на рельсах татарскую национальную кухню прямо во время экскурсии.

Этот ретро-трамвай был выпущен в 1986 году. Он стал одним из последних в линейке трамваев, которые были произведены в 1960-1990 годы. Ретро-транспорт рассчитан на 22 пассажира. В тестовом режиме ретро-трамвай будет работать четыре раза в неделю с четверга по воскресенье с 10:00 до 22:00.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.

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