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Боксер Гаджимагомедов заявил, что не был в Крыму и готов к чемпионату Европы

Спорт
14 июня, 17:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков сообщил ТАСС, что на Украину также не были допущены четыре тренера

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, заменивший недопущенного на Украину Георгия Кушиташвили, не был в Крыму и готов к выступлению на чемпионате Европы. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

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"Я не был в Крыму. К чемпионату Европы я готов", - сказал Гаджимагомедов.

Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 16 по 24 июня. Ранее стало известно, что Кушиташвили отказано во въезде на территорию Украины в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также в страну не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и болельщиков.

Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков сообщил ТАСС, что на Украину также не были допущены четыре тренера.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что российская делегация получила необходимые гарантии для участия в соревнованиях.

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