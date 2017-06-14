Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям VIII летней Спартакиады учащихся России. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.

"Спартакиада предоставила вам прекрасную возможность пообщаться с ровесниками, найти новых друзей, с которыми в дальнейшем вы будете выступать на других престижных соревнованиях. Вместе отстаивать честь России на крупных международных турнирах", - говорится в телеграмме.

Медведев назвал победителями каждого из участников соревнований, успешно прошедших отборочные испытания, и выразил уверенность, что юные спортсмены смогут продемонстрировать не только физическую выносливость, но и силу духа и волю к победе.

"И пусть Спартакиада откроет каждому участнику путь в мир большого спорта. А тот ценный опыт, который вы здесь приобретете, поможет вам добиваться новых успехов не только в спорте, но и в жизни", - заключил премьер-министр.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.