IWF признает свою ответственность за проблемы с допингом в тяжелой атлетике

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) шокирована результатами перепроверок допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов и признает свою ответственность за проблемы с допингом в этом виде спорта. Об этом сообщается на официальном сайте IWF.

Заседание исполкома федерации состоялось в среду в Токио.

IWF до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о решении проблем с допингом, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе.

На недавнем заседании исполкома МОК сократил число квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома IWF Максим Агапитов ранее сообщил ТАСС, что тяжелая атлетика останется в соревновательной программе Олимпийских игр 2024 года.

"Заявив, что IWF всегда боролась против допинга и тех, кто хочет повлиять на целостность тяжелой атлетики, исполком IWF на этот раз готов принять незамедлительные меры и санкции, - говорится в сообщении. - В качестве первого результата открытого обсуждения исполком подтверждает, что целевая группа будет рекомендовать различные меры и инициативы для достижения установленных целей".