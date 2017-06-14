IWF признает свою ответственность за проблемы с допингом в тяжелой атлетике

Терентьев: участие паралимпийцев РФ в ОИ-2018 зависит от нынешнего состава исполкома МПКСпорт 14 июня, 20:31
"Аритмия" Бориса Хлебникова удостоена Гран-при "Кинотавра"Культура 14 июня, 20:27
Матвиенко: до 90 млрд рублей направляются ежегодно на вмешательство во внутренние дела РФПолитика 14 июня, 20:21
МГУ остался единственным вузом РФ в первой сотне репутационного рейтинга THEОбщество 14 июня, 20:09
Меркушкин: готовность стадиона "Мордовия-Арена" составляет 70%Спорт 14 июня, 20:08
Полиция предупредила население о стрельбе в Сан-ФранцискоПроисшествия 14 июня, 20:00
Дмитрий Булыкин стал советником президента ФК "Локомотив"Спорт 14 июня, 19:58
Задолженность ФК "Динамо" перед Eflen Constructions Ltd. существенно сниженаСпорт 14 июня, 19:58
Высказывания Владимира Путина в ходе "Прямых линий" об отношениях со странами ЗападаБиографии и справки 14 июня, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) шокирована результатами перепроверок допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов и признает свою ответственность за проблемы с допингом в этом виде спорта. Об этом сообщается на официальном сайте IWF.
Заседание исполкома федерации состоялось в среду в Токио.
IWF до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о решении проблем с допингом, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе.
На недавнем заседании исполкома МОК сократил число квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома IWF Максим Агапитов ранее сообщил ТАСС, что тяжелая атлетика останется в соревновательной программе Олимпийских игр 2024 года.
"Заявив, что IWF всегда боролась против допинга и тех, кто хочет повлиять на целостность тяжелой атлетики, исполком IWF на этот раз готов принять незамедлительные меры и санкции, - говорится в сообщении. - В качестве первого результата открытого обсуждения исполком подтверждает, что целевая группа будет рекомендовать различные меры и инициативы для достижения установленных целей".