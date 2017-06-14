Сборная Камеруна по футболу прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций

МОССКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Камеруна прибыли в Россию для участия в Кубке конфедераций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Самолет с командой приземлился в среду в московском аэропорту Шереметьево.

Команда Камеруна сыграет в группе В, где встретится с командами Чили, Германии и Австралии. Стартовую встречу турнира камерунцы проведут против чилийцев 18 июня в Москве на стадионе "Спартак"

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.