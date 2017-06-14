Вратарь Очоа: сборная Мексики не боится Роналду и знает, как ему противостоять

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики не боятся сборной Португалии, в том числе ее капитана Криштиану Роналду, и знают, как ему противостоять. Об этом после первой тренировки в Казани перед Кубком конфедераций сообщил журналистам вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа.

"Я его не боюсь, у нас сильная команда и мы знаем, как ему противостоять", - пояснил он. По словам футболиста, сегодняшняя тренировка на стадионе "Центральный" в Казани была для сборной хорошей разминкой после длительного перелета.

По словам полузащитника сборной Мексики Марко Фабиана, для них все соперники равны и они будут идти к победе шаг за шагом. "Мы готовимся к игре с Португалией. Когда мы тренируемся, мы думаем о команде Португалии, а не о Криштиану Роналду. Первая игра состоится у нас в воскресенье, и мы должны одержать победу", - сказал он, добавив, что сборная Мексики сейчас находится в хорошей форме.

Сборная Мексики сыграет на групповом этапе Кубка конфедераций 18 июня с командой Португалии ("Казань-Арена"), 21 июня со сборной Новой Зеландии ("Фишт", Сочи), 24 июня с командой России ("Казань-Арена").

Мексиканцы в седьмой раз примут участие в Кубке конфедераций. На этом турнире сборная Мексики - единственная команда, которой удавалось выигрывать трофей: она победила на домашнем Кубке Конфедераций в 1999 году.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.