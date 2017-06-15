Терюшков: недопуск Кушиташвили на ЧЕ показывает, что не везде в почете спортивный интерес

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Отказ во въезде на Украину российскому боксеру Георгию Кушиташвили на чемпионат Европы показывает, что не везде в почете спортивный интерес. Такое мнение высказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
В среду Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины для участия в чемпионате Европы в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Вместе с ним во въезде на Украину было отказано еще семи представителям российской делегации, ехавшим на турнир. Запрет коснулся пресс-атташе Федерации бокса России Влады Романовой, четырех тренеров, двух журналистов и нескольких российских болельщиков.
"По поводу ситуации с подмосковным боксером Георгием Кушиташвили можно сказать только одно: мы в очередной раз сталкиваемся с интригами и препятствиями на международном уровне, - сказал Терюшков. - В очередной раз принимающая страна забыла главное правило всех времен: спорт - вне политики".
"Насколько я знаю, главной претензией принимающей стороны было посещение Георгием и другими делегатами, которых также не пустили на территорию Украины, Республики Крым несколько лет назад, а именно участие в Кубке Севастополя по боксу - это Всероссийский турнир класса "А", который наш спортсмен тогда выиграл, - отметил министр спорта Московской области. - Не исключено, что таким образом "устранили" сильного конкурентного бойца с высокими шансами на медаль. Это очередное напоминание о том, что не везде в почете чистота спортивного интереса, честь и достоинство. Я желаю удачи российской сборной, уверен, что справедливость должна восторжествовать в ринге".
Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.