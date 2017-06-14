Запрет, несмотря на гарантии: российского боксера не пустили на Украину

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Украинские власти не пустили на чемпионат Европы, который пройдет в Харькове, российского боксера Георгия Кушиташвили, несмотря на гарантии его участия в турнире. Причиной решения о запрете въезда спортсмена на Украину стали его выступления в Крыму.

В Крыму боксировало полкоманды

Европейское первенство пройдет с 16 по 24 июня. Турнир является отборочным на чемпионат мира, который состоится в немецком Гамбурге с 25 августа по 3 сентября. Призер последнего чемпионата России, проходившего в ноябре в Оренбурге, Кушиташвили был включен в состав сборной России для участия в соревнованиях в весовой категории до 81 кг.

Федерация бокса России ранее получила гарантийное письмо от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и организаторов чемпионата Европы, подтверждавшее участие Кушиташвили в турнире, рассказал генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

"У нас были гарантийные письма от Украины и AIBA, от европейской ассоциации. Мы отправили делегацию с уверенностью, что все будет хорошо. Списки были проверены, нам сказали, что все нормально", - сказал Кремлев.

По его словам, украинская сторона объяснила запрет на въезд Кушиташвили его участием в соревнованиях в Крыму. "Но у нас полкоманды там боксировало. Мы заранее отправили списки, вопросов не было, для нас это неожиданно", - сказал Кремлев.

Вместе с Кушиташвили во въезде на Украину было отказано еще семерым представителям российской делегации, ехавшим на турнир. Запрет коснулся пресс-атташе Федерации бокса России Влады Романовой, двух журналистов и нескольких российских болельщиков. Романова рассказала пресс-службе федерации, что их вывели из купе вагона люди, представившиеся сотрудниками пограничного контроля. После чего люди в штатском с каждым из задержанных провели беседу.

Пресс-атташе задавали вопросы относительно ее пребывания два года назад в Крыму, где она отдыхала с матерью. Все задержанные были отправлены обратно в Россию.

"Украинцы не хотят конкуренции в весовой категории до 81 кг"

Кушиташвили стал не первым членом сборной России, кому было запрещено въезжать на Украину на чемпионат Европы по причине выступления в Крыму. Ранее под санкции попали четыре российских тренера, рассказал ТАСС главный тренер команды Олег Меньшиков.

"Нас предупреждали, что тех, кто был в Крыму, не пустят. Так и произошло. Сейчас мы получим аккредитации, потренируемся, все будет в порядке", - добавил он.

Заменит Кушиташвили Муслим Гаджимагомедов, который в этой весовой категории выиграл чемпионат страны, но по итогам спаррингов тренерский штаб решил взять в Харьков Кушиташвили. По мнению Кремлева, уроженец Дагестана также может не попасть на турнир.

"Мы отправляем сейчас второго человека, чтобы заменить Кушиташвили, но есть подозрения, что и его могут не пустить. Если это подтвердится, тогда это похоже на то, что украинцы таким образом избавляются от конкуренции в этом весе", - сказал Кремлев.

Несмотря на инцидент, сборная России не будет бойкотировать чемпионат Европы. "Мы не рассматриваем такой вариант. Наша задача - выступить там и отобраться на чемпионат мира", - сказал ТАСС Кремлев, подчеркнув, что AIBA уже начала разбирательство этого инцидента.

"Данный инцидент нельзя оставлять без реакции"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал, что отечественная федерация бокса должна срочно направить жалобы не только в AIBA, но и в Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (КАС).

"Любая страна, выступающая организатором международных соревнований, берет на себя повышенные обязательства по безопасности, размещению спортсменов, спортивных делегаций, прессы на время проведения соревнований, - заявил Свищев. - Тот факт, что не пустили представителей российской прессы и российского боксера, является огромным минусом Украине как стране - организатору, а также Федерации бокса Украины".

"Данный инцидент нельзя оставлять без реакции. А реакция должна быть простой - срочные жалобы от Федерации бокса России в МОК, AIBA, а также в КАС, чтобы наказать Украину как страну - организатора соревнований", - подчеркнул он.

"Какие бы ни были сложными отношения со страной, это никак не должно сказываться на спортсменах и их участии в соревнованиях", - заключил Свищев.