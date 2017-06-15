ВФСО "Динамо": клуб подойдет готовым к новому сезону КХЛ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московское "Динамо" подойдет полностью готовым к началу сезона-2017/18 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо".

Президиум ВФСО на заседании в среду одобрило участие "Динамо" в чемпионате КХЛ. Лига, как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, подтвердила участие клуба в следующем сезоне.

"Стремясь к продолжению динамовских традиций и сохранению динамовского хоккея, руководство клуба ведет работу по комплектованию состава игроков и тренеров. К началу сезона клуб подойдет полностью готовым, - сказано в сообщении. - "Динамо" подало заявку для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2017/18, предоставив финансовые и иные гарантии в соответствии с регламентом КХЛ. Проведены переговоры и получено принципиальное согласие со стороны действующего спонсора хоккейного клуба - банка ВТБ, а также ряда потенциальных спонсоров".

Главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев сообщил, что хоккеисты и тренеры будут "планомерно работать и готовиться к началу сезона". "Впереди учебно-тренировочные сборы, где закладывается фундамент на весь сезон. Задача команды - хорошо подготовиться к сезону и радовать наших болельщиков. Оснований для беспокойства о судьбе "Динамо" нет", - сказал он.