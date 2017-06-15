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Российский саблист Якименко не смог выйти в четвертьфинал чемпионата Европы

Спорт
15 июня, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В поединке 1/8 финала россиянин уступил украинцу Андрею Ягодке со счетом 11:15

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко проиграл украинцу Андрею Ягодке со счетом 11:15 в поединке 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси. Якименко последним из российских фехтовальщиков завершил борьбу в личном турнире саблистов.

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Ранее в первом раунде соревнований (1/32 финала) другой российский саблист Владислав Поздняков проиграл белорусу Кириллу Кирпичеву. На стадии 1/16 финала завершили борьбу Дмитрий Даниленко, уступивший итальянцу Самеле Луиджи, и Камиль Ибрагимов, оказавшийся слабее немца Максимилиана Хартунга.

Личные соревнования саблистов стали второй дисциплиной на текущем чемпионате Европы, где россияне остались без медалей. Ранее российские саблистки также не вошли в тройку призеров в личном первенстве. До сегодняшнего дня на турнире было разыграно шесть комплектов медалей.

Российская шпажистка Виолетта Колобова, которая является двукратной чемпионкой мира и Европы, вышла в полуфинал турнира, где встретится с венгерской фехтовальщицей Эмеше Сас. Полуфиналы и финалы в соревновании шпажисток пройдут позднее в четверг.

Чемпионат Европы завершится 17 июня.

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