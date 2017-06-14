Российские саблистки завоевали серебро на чемпионате Европы по фехтованию

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала серебро в командном турнире саблисток на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В финале россиянки уступили итальянкам со счетом 44:45.

Бронзовые награды достались команде Франции, которая в поединке за третье место была сильнее сборной Венгрии (45:36).

В составе российской команды выступали Анна Башта, Анастасия Баженова, Валерия Большакова и Софья Позднякова. Эта медаль стала четвертой для российской сборной на нынешнем турнире.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро россиянки завоевали золото в командном турнире саблисток.

Чемпионат Европы завершится 17 июня.