Российские саблистки завоевали серебро на чемпионате Европы по фехтованию

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала серебро в командном турнире саблисток на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В финале россиянки уступили итальянкам со счетом 44:45.
Бронзовые награды достались команде Франции, которая в поединке за третье место была сильнее сборной Венгрии (45:36).
В составе российской команды выступали Анна Башта, Анастасия Баженова, Валерия Большакова и Софья Позднякова. Эта медаль стала четвертой для российской сборной на нынешнем турнире.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро россиянки завоевали золото в командном турнире саблисток.
Чемпионат Европы завершится 17 июня.