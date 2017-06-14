Российские рапиристы завоевали серебро на чемпионате Европы по фехтованию

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала серебро в командном турнире рапиристов на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В финале россияне уступили французам со счетом 43:45.

По ходу встречи россияне вели со счетом 40:35. Бронзовые награды достались команде Италии, которая в поединке за третье место была сильнее сборной Германии (45:40).

В составе российской команды выступали Тимур Сафин, Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов и Тимур Арсланов. Эта медаль стала третьей для российской сборной на нынешнем турнире.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро россияне завоевали золото в командном турнире рапиристов.

Чемпионат Европы завершится 17 июня.