Российские рапиристы завоевали серебро на чемпионате Европы по фехтованию

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России завоевала серебро в командном турнире рапиристов на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В финале россияне уступили французам со счетом 43:45.
По ходу встречи россияне вели со счетом 40:35. Бронзовые награды достались команде Италии, которая в поединке за третье место была сильнее сборной Германии (45:40).
В составе российской команды выступали Тимур Сафин, Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов и Тимур Арсланов. Эта медаль стала третьей для российской сборной на нынешнем турнире.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро россияне завоевали золото в командном турнире рапиристов.
Чемпионат Европы завершится 17 июня.