САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) может быть использована на трех стадионах клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) уже в сезоне-2017/18. Об этом журналистам сообщил глава департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.

Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня. После турнира система останется на трех стадионах клубов премьер-лиги - "Спартак" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Рубин" (Казань). Сочи не представлен в элитном дивизионе российского футбола.

"Система видеопомощи арбитрам может быть использована в РФПЛ уже в новом сезоне. Мне сложно судить об инфраструктуре российского футбола, но вполне допустимо, если система будет установлена на стадионах только трех клубов лиги", - отметил Холсмюллер.

"Для того, чтобы стать участником тестирования системы, необходимо подписать трехсторонний протокол с Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ) и ФИФА, чтобы система использовалась по единому стандарту во всем мире. На практике невозможно сегодня принять решение, а уже завтра применять систему. Главная проблема - это время, которое необходимо для подготовки и адаптации арбитров к работе системы", - добавил Холсмюллер.

Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.