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Система видеопомощи арбитрам может быть использована в РФПЛ уже в новом сезоне

Спорт
15 июня, 17:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) может быть использована на трех стадионах клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) уже в сезоне-2017/18. Об этом журналистам сообщил глава департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.

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Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня. После турнира система останется на трех стадионах клубов премьер-лиги - "Спартак" (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Рубин" (Казань). Сочи не представлен в элитном дивизионе российского футбола.

"Система видеопомощи арбитрам может быть использована в РФПЛ уже в новом сезоне. Мне сложно судить об инфраструктуре российского футбола, но вполне допустимо, если система будет установлена на стадионах только трех клубов лиги", - отметил Холсмюллер.

"Для того, чтобы стать участником тестирования системы, необходимо подписать трехсторонний протокол с Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ) и ФИФА, чтобы система использовалась по единому стандарту во всем мире. На практике невозможно сегодня принять решение, а уже завтра применять систему. Главная проблема - это время, которое необходимо для подготовки и адаптации арбитров к работе системы", - добавил Холсмюллер.

Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.

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