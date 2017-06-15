Арбитр Скомина: система видеопомощи может спасти карьеру судьи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) может спасти карьеру каждого отдельного судьи. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал словенский арбитр Дамир Скомина.

Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня.

"Это новый инструмент для арбитров, который помогает принимать важные решения. Особенно в те моменты, которые решают судьбу матча, а порой и всего турнира. Ошибка в важном матче может испортить репутацию судье, а то и поставить крест на его карьере. В этом плане система является хорошим помощником арбитра", - сказал Скомина.

"Думаю, технология хорошо зарекомендует себя на Кубке конфедераций. Тестирование продолжится, но я не сомневаюсь, что она будет использована и на чемпионате мира", - добавил Скомина.

Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.