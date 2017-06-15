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Арбитр Скомина: система видеопомощи может спасти карьеру судьи

Спорт
15 июня, 18:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня

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Дамир Скомина

Дамир Скомина

© EPA/PETER POWELL

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) может спасти карьеру каждого отдельного судьи. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал словенский арбитр Дамир Скомина.

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Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня.

"Это новый инструмент для арбитров, который помогает принимать важные решения. Особенно в те моменты, которые решают судьбу матча, а порой и всего турнира. Ошибка в важном матче может испортить репутацию судье, а то и поставить крест на его карьере. В этом плане система является хорошим помощником арбитра", - сказал Скомина.

"Думаю, технология хорошо зарекомендует себя на Кубке конфедераций. Тестирование продолжится, но я не сомневаюсь, что она будет использована и на чемпионате мира", - добавил Скомина.

Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.

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