Фурсенко: Кержаков возглавит в футбольном клубе "Зенит" определенное направление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Лучший бомбардир в истории российского футбола, бывший нападающий сборной страны Александр Кержаков возглавит в "Зените" один из департаментов. Об этом журналистам сообщил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

"Кержаков в ближайшее время возглавит некое направление и будет учиться. "Зенит" с ним не расстанется", - сказал Фурсенко, не уточнив, о каком конкретно направлении идет речь.

На вопрос, будет ли 34-летний Кержаков продолжать карьеру футболиста, президент "Зенита" ответил: "Посмотрим".

Сезон-2016/17 Кержаков провел в "Зените", сыграв в 18 матчах и забив два мяча. Ранее он выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а также с 2010-го по 2015-й. Всего Кержаков забил 233 мяча в различных турнирах, в частности, 30 голов в матчах за сборную России (рекорд).