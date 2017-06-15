Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч Россия - Новая Зеландия обслужит колумбийский судья Вильмар Рольдан

Спорт
15 июня, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Помощниками Рольдана будут Александр Гусман и Кристиан де ла Крус, резервным арбитром будет Марк Гейгер из США

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вильмар Рольдан

Вильмар Рольдан

© EPA/ARMANDO BABANI

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Колумбийская судейская бригада во главе с Вильмаром Рольданом обслужит стартовый матч Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Смотрите также
Тренировка сборной России

Сборная России по футболу прилетела в Петербург на матч Кубка конфедераций

Помощниками Рольдана будут Александр Гусман и Кристиан де ла Крус, резервным арбитром будет Марк Гейгер из США. Кроме того, на матч назначены видеоассистенты, ими будут Сандру Риччи из Бразилии и Джо Флетчер из Канады, помощником видеоассистента назначен Энрике Касерес из Парагвая.

Матч открытия Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 18:00 мск.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
3
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Скончался Алексей Баталов
6
Российский боец ММА попал в реанимацию в тяжелом состоянии в день боя
7
Назначен новый директор музея "Исаакиевский собор"
Темы дня
Загрузка...
Реклама