Матч Россия - Новая Зеландия обслужит колумбийский судья Вильмар Рольдан

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Колумбийская судейская бригада во главе с Вильмаром Рольданом обслужит стартовый матч Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Помощниками Рольдана будут Александр Гусман и Кристиан де ла Крус, резервным арбитром будет Марк Гейгер из США. Кроме того, на матч назначены видеоассистенты, ими будут Сандру Риччи из Бразилии и Джо Флетчер из Канады, помощником видеоассистента назначен Энрике Касерес из Парагвая.

Матч открытия Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 18:00 мск.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.