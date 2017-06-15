Фурсенко: Дзюба присоединится к "Зениту" на сборе после профилактической процедуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба присоединится к команде на сборе в субботу после того, как пройдет профилактическую процедуру. Об этом журналистам сообщил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

В четверг "Зенит" опубликовал состав команды, который отправился на первый учебно-тренировочный сбор в Австрию. В списке значатся 27 футболистов, среди которых не оказалось Дзюбы. Ранее нападающий покинул расположение сборной России из-за травмы колена и не примет участия в Кубке конфедераций.

"Почему он не полетел на сбор? Он в норме, просто ему надо будет завтра провести некую профилактическую процедуру. После этого послезавтра он присоединится к команде", - сказал Фурсенко.

Сбор "Зенита" в Австрии продлится до 28 июня.