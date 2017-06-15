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МОК надеется, что кризис в Персидском заливе не повлияет на развитие спорта в регионе

Спорт
15 июня, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ряд арабских государств ввел дипломатический и экономический бойкот в отношении Катара

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© EPA/Noushad Thekkayil

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) надеется, что дипломатический и экономический бойкот, введенный рядом арабских государств в отношении Катара, не повлияет на развитие спорта в регионе. Об этом заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, слова которого приводит агентство Reuters.

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"В мире спорта мы остаемся политически нейтральными и продолжаем наши отношения со всеми Национальными олимпийскими комитетами (НОК) в регионе, - сказал Адамс. - Все НОК в регионе очень активны в олимпийских видах спорта в разных отношениях, и мы особенно ценим, насколько сильно это способствует развитию спорта в регионе. МОК высоко оценивает всю эту работу и надеется, что этот кризис не повлияет на сотрудничество. Это политическая проблема в регионе, мы поддерживаем диалог на политическом уровне, чтобы решить проблему на этом уровне".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

Катар в 2022 году примет чемпионат мира по футболу.

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