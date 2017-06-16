Переговоры о товарищеском матче сборных России и Бразилии находятся на финальной стадии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (СБФ) находятся на финальной стадии переговоров о товарищеском матче национальных команд. Об этом журналистам сообщил глава РФС Виталий Мутко.
"Мы хотим провести товарищеский матч с бразильцами, и они хотят. Сейчас мы находимся на финальной стадии переговоров. Когда будет этот матч, определим позже", - сказал он.
В четверг бразильский телеканал O Globo сообщил, что матч между сборными Бразилии и России может состояться в ноябре 2017 года или в марте 2018-го. По данным O Globo, бразильская сторона рассчитывает при помощи товарищеского матча с хозяевами чемпионата мира 2018 года лучше подготовиться к турниру. Встреча должна состояться в России, приоритетным вариантом является московский стадион "Лужники".