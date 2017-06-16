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Бирхофф: сборная Германии омолодила состав, чтобы футболисты получили необходимый опыт

Спорт
16 июня, 13:39 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Сергей Околов

По словам менеджера национальной команды, в тренерском штабе верят, что могут сделать сборную лучше, дав отдохнуть возрастным игрокам

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СОЧИ, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Тренерский штаб сборной Германии вызвал для участия в Кубке конфедераций молодых футболистов, чтобы они получили опыт участия в крупных международных турнирах. Об этом сообщил журналистам менеджер команды Оливер Бирхофф.

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"У нас было много игроков, которые играли на чемпионатах мира. Но мы верим, что можем сделать команду лучше, дав отдохнуть возрастным игрокам, а молодым дать возможность поиграть. Получив новых футболистов, мы дадим им международный опыт, позволим им расти и добиться большого успеха в команде", - сказал он.

В последнем матче перед приездом в Россию, который проходил в рамках отбора на чемпионат мира - 2018, сборная Германии победила команду Сан-Марино со счетом 7:0. Немцы занимают первое место в группе C, имея в активе 18 очков. Действующий чемпион мира в третий раз принимает участие в Кубке конфедераций. В 1999 году сборная Германии не смогла выйти из группы, в 2005 году - заняла третье место.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" будет четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион принимал церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а первый футбольный матч на нем состоялся 28 марта 2017 года - это была товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая завершилась со счетом 3:3.

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