Бирхофф: сборная Германии омолодила состав, чтобы футболисты получили необходимый опыт

СОЧИ, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Тренерский штаб сборной Германии вызвал для участия в Кубке конфедераций молодых футболистов, чтобы они получили опыт участия в крупных международных турнирах. Об этом сообщил журналистам менеджер команды Оливер Бирхофф.

"У нас было много игроков, которые играли на чемпионатах мира. Но мы верим, что можем сделать команду лучше, дав отдохнуть возрастным игрокам, а молодым дать возможность поиграть. Получив новых футболистов, мы дадим им международный опыт, позволим им расти и добиться большого успеха в команде", - сказал он.

В последнем матче перед приездом в Россию, который проходил в рамках отбора на чемпионат мира - 2018, сборная Германии победила команду Сан-Марино со счетом 7:0. Немцы занимают первое место в группе C, имея в активе 18 очков. Действующий чемпион мира в третий раз принимает участие в Кубке конфедераций. В 1999 году сборная Германии не смогла выйти из группы, в 2005 году - заняла третье место.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" будет четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион принимал церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а первый футбольный матч на нем состоялся 28 марта 2017 года - это была товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая завершилась со счетом 3:3.