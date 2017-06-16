Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Реал" убеждает Роналду не покидать клуб из-за обвинений в неуплате налогов

Спорт
16 июня, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Ранее газета A Bola сообщила, что 32-летний португалец хочет покинуть клуб из-за того, что испанская прокуратура обвиняет его в неуплате налогов на сумму €14,7 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/MARISCAL

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Руководство мадридского "Реала" намерено сохранить португальского футболиста Криштиану Роналду в команде. Об этом сообщает испанская газета Marсa.

Смотрите также
Криштиану Роналду

СМИ: Роналду сообщил руководству "Реала", что хочет покинуть клуб

Ранее португальская газета A Bola сообщила, что 32-летний Роналду хочет покинуть клуб из-за того, что испанская прокуратура обвиняет его в неуплате налогов на сумму €14,7 млн. Роналду, в свою очередь, заявил, что налоговые органы Испании несправедливы к нему. Клуб выступил с официальным заявлением с поддержкой футболиста после обвинений прокуратуры Испании.

По данным издания Marca, президент "Реала" Флорентино Перес и генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес знают о планах футболиста покинуть команду и предпринимают различные меры, чтобы удержать футболиста. Газета отмечает, что в приобретении португальца заинтересованы французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед", возможная сумма трансфера может составить €180 млн. За английский клуб Роналду выступал с 2003 по 2009 год.

13 июня прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором сообщила, что Роналду "сознательно использовал организацию", созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании. Минфин Испании поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года Роналду может грозить тюремный срок до пяти лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Российские военные успешно испытали противоракету
5
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
6
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
7
МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка
Темы дня
Загрузка...
Реклама