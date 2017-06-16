СМИ: "Реал" убеждает Роналду не покидать клуб из-за обвинений в неуплате налогов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Руководство мадридского "Реала" намерено сохранить португальского футболиста Криштиану Роналду в команде. Об этом сообщает испанская газета Marсa.

Ранее португальская газета A Bola сообщила, что 32-летний Роналду хочет покинуть клуб из-за того, что испанская прокуратура обвиняет его в неуплате налогов на сумму €14,7 млн. Роналду, в свою очередь, заявил, что налоговые органы Испании несправедливы к нему. Клуб выступил с официальным заявлением с поддержкой футболиста после обвинений прокуратуры Испании.

По данным издания Marca, президент "Реала" Флорентино Перес и генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес знают о планах футболиста покинуть команду и предпринимают различные меры, чтобы удержать футболиста. Газета отмечает, что в приобретении португальца заинтересованы французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед", возможная сумма трансфера может составить €180 млн. За английский клуб Роналду выступал с 2003 по 2009 год.

13 июня прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором сообщила, что Роналду "сознательно использовал организацию", созданную в 2010 году, чтобы скрыть свой доход в Испании. Минфин Испании поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года Роналду может грозить тюремный срок до пяти лет.