Ласицкене: недостаток конкуренции и сырая погода помешали выступить лучше в Жуковском

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Отсутствие должной конкуренции и сырая погода помешали чемпионке мира Марии Ласицкене (Кучиной) показать более высокий результат на своем первом нынешним летом российском турнире - Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.
Ласицкене, установившая в минувшее воскресенье на турнире в Нидерландах очередной лучший результат сезона в мире (2 метра 4 сантиметра), в Жуковском выиграла с результатом 1,97.
"Сегодня было тяжеловато прыгать из-за погоды и "одиночества" в секторе, - заметила спортсменка. - Было очень сложно себя раззадорить даже на высоте 1,97. После того, как я прыгнула на эту высоту, решила остановиться на этом. Тренер вообще советовал метром 94 см ограничиться, но я чувствовала себя хорошо и решила прыгать дальше".
"Для меня очень важно соревноваться в условиях серьезной конкуренции. Тогда у меня появляются другие эмоции, другие мысли. В этих условиях хочется прыгнуть как можно выше", - резюмировала Ласицкене.
18 июня чемпионка мира Ласицкене выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.