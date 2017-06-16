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Легкоатлетка Ласицкене не будет менять турнирные планы перед чемпионатом мира

Спорт
16 июня, 17:34 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянка, в течение трех последних недель одержавшая победы на пяти международных турнирах подряд, в пятницу с результатом 1,97 м заняла первое место на Мемориале Евстратова

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Мария Ласицкене (Кучина)

Мария Ласицкене (Кучина)

© EPA/CLAUDIO ONORATI

ЖУКОВСКИЙ, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина), допущенная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в зарубежных стартах в нейтральном статусе, не намерена до чемпионата мира вносить изменения в свои турнирные планы. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

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Ласицкене, в течение трех последних недель одержавшая победы на пяти международных турнирах подряд (трижды - на этапах "Бриллиантовой лиги"), в пятницу с результатом 1,97 м заняла первое место на Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском. Спортсменка, помимо международного календаря, запланировала также участие в четырех внутрироссийских стартах.

"Я не собираюсь отказываться ни от одного запланированного старта, - заметила Ласицкене. - Результаты моих выступлений зависят, прежде всего, от моего самочувствия. Я всегда прыгаю по своим ощущениям".

18 июня чемпионка мира Ласицкене выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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