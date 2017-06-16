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Прыгунья в высоту Ласицкене одержала победу на шестом турнире подряд

Спорт
16 июня, 16:53 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Спортсменка первенствовала на Мемориале Евстратова в Жуковском, взяв высоту 1,97 метра

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Мария Ласицкене (Кучина)

Мария Ласицкене (Кучина)

© Александр Щербак/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на турнире по легкой атлетике в подмосковном Жуковском, который посвящен памяти российского тренера Вячеслава Евстратова. Спортсменка взяла высоту 1,97 метра.

Второе место заняла Кристина Королева (1,90), третье - Светлана Школина (1,84).

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Мария Ласицкене (Кучина)

Ласицкене может быть приглашена на июльский этап "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

Ранее Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал россиянке (2,03), он был установлен на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере и на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ласицкене заявлена на этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (18 июня). Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что примет участие в Мемориале братьев Знаменских (1-2 июля), Кубке России (14-15 июля) и чемпионате страны (28-30 июля).

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