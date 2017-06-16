Ласицкене может быть приглашена на июльский этап "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

ЖУКОВСКИЙ, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Организаторы лондонского этапа "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике могут изменить первоначальное решение и пригласить лидера мирового сезона в женских прыжках в высоту россиянку Марию Ласицкене (Кучину). Менеджер спортсменки Ольга Назарова в беседе с корреспондентом ТАСС достаточно высоко оценила такую вероятность.

"Я считаю, что организаторы лондонского этапа вполне могут поменять свое решение и пригласить Марию, - считает Назарова. - Отсутствие явного лидера в женских прыжках в высоту значительно снизит уровень турнира. Мы ждем, что нам скоро поступит приглашение из столицы Великобритании".

Действующая чемпионка мира выиграла в этом сезоне все пять международных стартов, в которых принимала участие, установив 10 июня на турнире в Нидерландах лучший результат сезона в мире - 2 метра 4 сантиметра.

Этап "Бриллиантовой лиги" пройдет в Лондоне 9 июля.