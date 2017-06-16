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Васин: российские баскетболистки не должны почивать на лаврах после победы на старте ЧЕ

Спорт
16 июня, 23:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Главный тренер команды рассчитывает, что игрокам удастся к следующему матчу справиться с волнением от большого турнира

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу не имеет права расслабляться после победы в первом матче чемпионата Европы, нужно идти дальше и хорошо провести следующую игру. Об этом заявил главный тренер российской команды Александр Васин, чьи слова приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Российские баскетболистки с победы над сборной Латвии стартовали на чемпионате Европы

В пятницу россиянки в первом матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Чехии, обыграли сборную Латвии - 71:59.

"Стартовый матч, игроки ждали этот чемпионат два года, долго к нему готовились, - сказал Васин, отвечая на вопрос о причинах неудачной игры россиянок в начале встречи. - Новый зал, свежие мячи, горячая обстановка на трибунах. Я не думаю, что наши игроки боялись сборную Латвии, скорее, было предстартовое волнение, не позволявшее принимать решения, которые в спокойной ситуации принимаются не задумываясь. Но в какой-то момент совершили рывок, вышли вперед и в дальнейшем уже не позволили сопернику хотя бы сравнять счет, в итоге сборная России вела в счете 27 минут из 40, а волнение после первой игры должно уйти".

"Мы привезли сюда 12 игроков, и 11 из них сегодня выходили на площадку. Пришлось искать свою игру, пробовать разные взаимодействия и в конце концов удалось поймать ту игру, которая позволила добиться успеха, - отметил специалист. - Больше хотим играть в быстрый баскетбол, что сегодня получалось эпизодически. Была сложность и в том, что Латвия постоянно меняла свою защиту, включала прессинг, и по такой контактной игре мы совершили всего 11 потерь, это неплохой результат".

"Расслабляться, почивать на лаврах или отдыхать, конечно, нельзя. Это ведь была только стартовая игра. Но, думаю, лед сломан. Нам нужно идти дальше и завтра сделать второй шаг - хорошо сыграть против сборной Бельгии", - добавил Васин.

В следующем матче сборная России 17 июня встретится с командой Бельгии.

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