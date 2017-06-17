Бывший американский баскетболист Деннис Родман завершил пятый визит в КНДР

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ПХЕНЬЯН, 17 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Известный американский баскетболист Деннис Родман сегодня завершил очередной визит в КНДР и вылетел в Пекин. В международном аэропорту Пхеньяна экс-звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провожали представители Министерства физической культуры и спорта КНДР. Отвечая на вопросы приглашенных в аэропорт журналистов, в том числе иностранных, Родман сказал, что пятидневный визит "прошел очень хорошо", но не уточнил, удалось ли ему встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В местных СМИ поездка американской знаменитости не освещалась. Это был уже пятый визит Родмана в КНДР. В феврале 2013 года он вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой "Гарлем Глобтроттерз" и национальной сборной КНДР. Трижды он посетил Пхеньян в 2014 году, в том числе для проведения тренировок с северокорейскими баскетболистами.
В Госдепартаменте США подчеркивают, что Родман не является официальным представителем Вашингтона и совершает поездки в КНДР как частное лицо.
57-летний Родман - лучший игрок по числу подборов в матчах плей-офф за всю историю НБА. Он завершил профессиональную спортивную карьеру в 2006 году, регулярно участвует во всевозможных телепередачах и развлекательных шоу, снимается в кино. Популярности Родмана содействуют эксцентричное поведение и манера экстравагантно одеваться.
Родман - пятикратный чемпион НБА, выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006-м. Играл за "Детройт", "Сан-Антонио", "Чикаго", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Даллас". Является рекордсменом НБА по количеству подборов. Он дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги. Родман известен своим скандальным поведением, склонностью к экстравагантной одежде и любовью к татуировкам. В 2005 году он обвинялся в изнасиловании, но был оправдан. В феврале 2017 года Родман был приговорен к трем годам условно и 30 часам общественных работ за провоцирование ДТП и бегство с места происшествия.