Бывший американский баскетболист Деннис Родман завершил пятый визит в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) и Деннис Родман во время визита экс-баскетболиста в январе 2014 года © EPA/KCNA

ПХЕНЬЯН, 17 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Известный американский баскетболист Деннис Родман сегодня завершил очередной визит в КНДР и вылетел в Пекин. В международном аэропорту Пхеньяна экс-звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провожали представители Министерства физической культуры и спорта КНДР. Отвечая на вопросы приглашенных в аэропорт журналистов, в том числе иностранных, Родман сказал, что пятидневный визит "прошел очень хорошо", но не уточнил, удалось ли ему встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В местных СМИ поездка американской знаменитости не освещалась. Это был уже пятый визит Родмана в КНДР. В феврале 2013 года он вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой "Гарлем Глобтроттерз" и национальной сборной КНДР. Трижды он посетил Пхеньян в 2014 году, в том числе для проведения тренировок с северокорейскими баскетболистами.

В Госдепартаменте США подчеркивают, что Родман не является официальным представителем Вашингтона и совершает поездки в КНДР как частное лицо.

57-летний Родман - лучший игрок по числу подборов в матчах плей-офф за всю историю НБА. Он завершил профессиональную спортивную карьеру в 2006 году, регулярно участвует во всевозможных телепередачах и развлекательных шоу, снимается в кино. Популярности Родмана содействуют эксцентричное поведение и манера экстравагантно одеваться.

Родман - пятикратный чемпион НБА, выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006-м. Играл за "Детройт", "Сан-Антонио", "Чикаго", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Даллас". Является рекордсменом НБА по количеству подборов. Он дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги. Родман известен своим скандальным поведением, склонностью к экстравагантной одежде и любовью к татуировкам. В 2005 году он обвинялся в изнасиловании, но был оправдан. В феврале 2017 года Родман был приговорен к трем годам условно и 30 часам общественных работ за провоцирование ДТП и бегство с места происшествия. Между США и КНДР нет дипотношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Корейская война 1950-53 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Местные газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации". Тем не менее власти КНДР не запрещают американским гражданам совершать поездки в народную республику в качестве туристов.