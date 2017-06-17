Российские гандболисты впервые в истории не пробились на чемпионат Европы

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу дома сыграла вничью с командой Черногории со счетом 27:27 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года.
Сборная России в шестой отборочной группе заняла итоговое третье место, набрав пять очков, в активе у черногорцев - семь, они финишировали вторыми. Первое место заняла команда Швеции, которая досрочно обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
В финальный турнир, который пройдет в январе следующего года в Хорватии, выходят по две команды из семи отборочных групп, а также сборная, имеющая лучшие показатели среди занявших третьи места. Но российская команда не сможет стать лучшей из третьих команд, поскольку ее уже опережают по количеству набранных очков сборные Литвы и Норвегии. Сборная России впервые в истории не смогла пробиться на чемпионат Европы.
Российская команда принимала участие во всех 12 финальных турнирах чемпионатов Европы, проводящихся с 1994 года, а в 1996 году выиграла золотые медали. В 1994 и 2000 годах российская команда уступала в финалах шведам, которые побеждали на турнире чаще других - четырежды.