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Сборная России заняла второе место в неофициальном общекомандном зачете ЧЕ по фехтованию

Спорт
17 июня, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Российские спортсмены в общей сложности завоевали 10 медалей - три золотые, шесть серебряных и одну бронзовую

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию стала второй в неофициальном общекомандном зачете чемпионата Европы, который завершился в Тбилиси.

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Сборная России по фехтованию на саблях стала чемпионом Европы

Российские спортсмены в общей сложности завоевали 10 медалей - три золотые, шесть серебряных и одну бронзовую.

Золотые медали завоевали шпажистка Виолетта Колобова, мужские сборные по фехтованию на шпагах и саблях, серебряные - рапирист Тимур Сафин, рапиристка Инна Дериглазова, женская команда саблисток, мужская и женская команды рапиристов, женская команда шпажистов, бронзовую - саблист Сергей Ходос.

Первое место в зачете заняла команда Италии (четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые), третьими стали французы (3-0-3).

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