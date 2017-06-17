Сборная России заняла второе место в неофициальном общекомандном зачете ЧЕ по фехтованию

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию стала второй в неофициальном общекомандном зачете чемпионата Европы, который завершился в Тбилиси.
Российские спортсмены в общей сложности завоевали 10 медалей - три золотые, шесть серебряных и одну бронзовую.
Золотые медали завоевали шпажистка Виолетта Колобова, мужские сборные по фехтованию на шпагах и саблях, серебряные - рапирист Тимур Сафин, рапиристка Инна Дериглазова, женская команда саблисток, мужская и женская команды рапиристов, женская команда шпажистов, бронзовую - саблист Сергей Ходос.
Первое место в зачете заняла команда Италии (четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые), третьими стали французы (3-0-3).