Сборная России заняла второе место в неофициальном общекомандном зачете ЧЕ по фехтованию

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию стала второй в неофициальном общекомандном зачете чемпионата Европы, который завершился в Тбилиси.

Российские спортсмены в общей сложности завоевали 10 медалей - три золотые, шесть серебряных и одну бронзовую.

Золотые медали завоевали шпажистка Виолетта Колобова, мужские сборные по фехтованию на шпагах и саблях, серебряные - рапирист Тимур Сафин, рапиристка Инна Дериглазова, женская команда саблисток, мужская и женская команды рапиристов, женская команда шпажистов, бронзовую - саблист Сергей Ходос.

Первое место в зачете заняла команда Италии (четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые), третьими стали французы (3-0-3).