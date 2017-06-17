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Сборная России по фехтованию на саблях стала чемпионом Европы

Спорт
17 июня, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

В финале турнира россияне победили команду Италии со счетом 45:41

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на саблях стала победителем чемпионата Европы, который завершился в Тбилиси.

В финале турнира россияне победили команду Италии со счетом 45:41. Бронзовыми призерами стали венгры, в матче за третье место победившие немцев (45:28).

В составе сборной России выступали Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков и Алексей Якименко. Эта медаль стала 10-й для российской команды на турнире.

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