Сборная России по фехтованию на саблях стала чемпионом Европы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на саблях стала победителем чемпионата Европы, который завершился в Тбилиси.

В финале турнира россияне победили команду Италии со счетом 45:41. Бронзовыми призерами стали венгры, в матче за третье место победившие немцев (45:28).

В составе сборной России выступали Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков и Алексей Якименко. Эта медаль стала 10-й для российской команды на турнире.