Сборная России по фехтованию на саблях стала чемпионом Европы

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на саблях стала победителем чемпионата Европы, который завершился в Тбилиси.
В финале турнира россияне победили команду Италии со счетом 45:41. Бронзовыми призерами стали венгры, в матче за третье место победившие немцев (45:28).
В составе сборной России выступали Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков и Алексей Якименко. Эта медаль стала 10-й для российской команды на турнире.