Колобков: сборная России по фехтованию подойдет к ОИ-2020 конкурентоспособной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Сборная России по фехтованию подойдет к Олимпийским играм 2020 года конкурентоспособной. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах 2000 года Павел Колобков.

На Играх в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала семь медалей в фехтовании, из них четыре - золотые. Ранее исполком Международного олимпийского комитета одобрил включение в программу Олимпийских игр в Токио 2020 года двух дисциплин в фехтовании - среди команд рапиристов и шпажисток.

"Я думаю, что команда к Олимпиаде будет очень конкурентоспособная. Повторить результат (ОИ-2016) будет очень сложно, но в фехтовании добавилось два новых комплекта наград - мужская рапира и женская шпага. С учетом ротации, которая была до этого, у нас примут участие сильнейшие команды. Сложнее ситуация в мужской шпаге, ведь там высокая конкуренция, и нашим спортсменам нужно набираться опыта и уверенности", - сказал Колобков.

"Лидеры остались, но у нас уже другая команда и новый олимпийский цикл, надо смотреть, какие появились спортсмены в других странах. Я посмотрел - в рапире и сабле появились новые имена, и, судя по чемпионату Европы, будет не так просто. При этом в шпаге у нас появилась новая (спортсменка) Виолетта Колобова, которая уже стала гораздо опытнее, стала дважды чемпионом Европы, хотя это достаточно сложно. Один раз можно победить, но два - это говорит уже об определенном классе", - добавил министр.

Также Колобков отметил, что российская команда может достойно выступить на чемпионате мира, который пройдет в Германии с 19 по 26 июля. "Что касается чемпионата мира, он у нас каждый год, и всегда к нему надо заново готовиться. Я думаю, что конкурентоспособными мы будем, но для меня очень хороший результат - попадание в восьмерку сильнейших среди двухсот. Сейчас у Японии, Америки очень сильные команды, много конкурентных сборных".

Олимпийские игры пройдут в Японии с 25 июля по 9 августа 2020 года.