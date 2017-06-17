Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: сборная России по фехтованию подойдет к ОИ-2020 конкурентоспособной

Спорт
17 июня, 11:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Олег Кошелев, Дильшад Ломовских

Министр спорта РФ отметил, что повторить результат Олимпиады 2016 года будет сложно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Женская сборная России по фехтованию на саблях

Женская сборная России по фехтованию на саблях

© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Сборная России по фехтованию подойдет к Олимпийским играм 2020 года конкурентоспособной. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах 2000 года Павел Колобков.

На Играх в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала семь медалей в фехтовании, из них четыре - золотые. Ранее исполком Международного олимпийского комитета одобрил включение в программу Олимпийских игр в Токио 2020 года двух дисциплин в фехтовании - среди команд рапиристов и шпажисток.

"Я думаю, что команда к Олимпиаде будет очень конкурентоспособная. Повторить результат (ОИ-2016) будет очень сложно, но в фехтовании добавилось два новых комплекта наград - мужская рапира и женская шпага. С учетом ротации, которая была до этого, у нас примут участие сильнейшие команды. Сложнее ситуация в мужской шпаге, ведь там высокая конкуренция, и нашим спортсменам нужно набираться опыта и уверенности", - сказал Колобков.

"Лидеры остались, но у нас уже другая команда и новый олимпийский цикл, надо смотреть, какие появились спортсмены в других странах. Я посмотрел - в рапире и сабле появились новые имена, и, судя по чемпионату Европы, будет не так просто. При этом в шпаге у нас появилась новая (спортсменка) Виолетта Колобова, которая уже стала гораздо опытнее, стала дважды чемпионом Европы, хотя это достаточно сложно. Один раз можно победить, но два - это говорит уже об определенном классе", - добавил министр.

Также Колобков отметил, что российская команда может достойно выступить на чемпионате мира, который пройдет в Германии с 19 по 26 июля. "Что касается чемпионата мира, он у нас каждый год, и всегда к нему надо заново готовиться. Я думаю, что конкурентоспособными мы будем, но для меня очень хороший результат - попадание в восьмерку сильнейших среди двухсот. Сейчас у Японии, Америки очень сильные команды, много конкурентных сборных".

Олимпийские игры пройдут в Японии с 25 июля по 9 августа 2020 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
2
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
3
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
4
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Опубликована финансовая декларация Трампа за 2016 год
7
Число жертв шквала в Москве достигло 17 человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама