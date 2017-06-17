Женская сборная России по фехтованию на шпагах заняла второе место на чемпионате Европы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на шпагах стала серебряным призером чемпионат Европы, который проходит в Тбилиси.

В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 41:42. Обладательницами бронзовых медалей стали румынки, в матче за третье место обыгравшие эстонок (45:38).

В составе сборной России выступали Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк, Татьяна Гудкова, Яна Зверева. Эта медаль стала девятой для российской команды. Ранее Колобова стала чемпионкой Европы в индивидуальных соревнованиях.

Чемпионат Европы по фехтованию завершится 17 июня.