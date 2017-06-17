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Женская сборная России по фехтованию на шпагах заняла второе место на чемпионате Европы

Спорт
17 июня, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 41:42

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на шпагах стала серебряным призером чемпионат Европы, который проходит в Тбилиси.

В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 41:42. Обладательницами бронзовых медалей стали румынки, в матче за третье место обыгравшие эстонок (45:38).

В составе сборной России выступали Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк, Татьяна Гудкова, Яна Зверева. Эта медаль стала девятой для российской команды. Ранее Колобова стала чемпионкой Европы в индивидуальных соревнованиях.

Чемпионат Европы по фехтованию завершится 17 июня.

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