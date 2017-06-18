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Президент ФИФА Инфантино прибыл на конференцию РФС

Спорт
18 июня, 10:08 дата обновления: 18 июня, 10:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, июня. /ТАСС

Конференция утвердит новый состав исполкома РФС

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Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прибыл на внеочередную конференцию Российского футбольного союза (РФС), которая проходит в Санкт-Петербурге.

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"Я рад приветствовать на конференции президента ФИФА Джанни Инфантино. РФС хочет поблагодарить ФИФА за доверие, которое она нам оказала в плане проведения чемпионата мира 2018 года. Надеюсь, что мы справимся с задачей, мы вас не подведем и все проведем на самом высоком уровне, и это скажется на развитии футбола", - сказал вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Конференция утвердит новый состав исполкома РФС, в который должен войти генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Сорокин является кандидатом в совет ФИФА от Европы, выборы пройдут в сентябре.

Накануне Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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