Президент ФИФА Инфантино прибыл на конференцию РФС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прибыл на внеочередную конференцию Российского футбольного союза (РФС), которая проходит в Санкт-Петербурге.
"Я рад приветствовать на конференции президента ФИФА Джанни Инфантино. РФС хочет поблагодарить ФИФА за доверие, которое она нам оказала в плане проведения чемпионата мира 2018 года. Надеюсь, что мы справимся с задачей, мы вас не подведем и все проведем на самом высоком уровне, и это скажется на развитии футбола", - сказал вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
Конференция утвердит новый состав исполкома РФС, в который должен войти генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Сорокин является кандидатом в совет ФИФА от Европы, выборы пройдут в сентябре.
Накануне Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.