Российские волейболисты сыграют с бразильцами и канадцами в "Финале шести" Мировой лиги

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ТАСС, 19 июня. Сборная России по волейболу сыграет с командами Бразилии и Канады в группе J "Финала шести" Мировой лиги, который пройдет в бразильской Куритибе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.
Матчи группового этапа пройдут с 4 по 6 июля. В группе K сыграют сборные Франции, Сербии и США.
Победители групп сыграют в полуфинале с командами, занявшими второе место. Финал состоится 9 июля.
Ранее россияне одержали три победы из трех возможных на третьем этапе Мировой лиги. В первом и втором этапах российские волейболисты выиграли по одой игре из трех.