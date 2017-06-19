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Российские волейболисты сыграют с бразильцами и канадцами в "Финале шести" Мировой лиги

Спорт
19 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Матчи группового этапа пройдут с 4 по 6 июля

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ТАСС, 19 июня. Сборная России по волейболу сыграет с командами Бразилии и Канады в группе J "Финала шести" Мировой лиги, который пройдет в бразильской Куритибе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола.

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Российские волейболисты начнут подготовку к "Финалу шести" Мировой лиги в конце недели

Матчи группового этапа пройдут с 4 по 6 июля. В группе K сыграют сборные Франции, Сербии и США.

Победители групп сыграют в полуфинале с командами, занявшими второе место. Финал состоится 9 июля.

Ранее россияне одержали три победы из трех возможных на третьем этапе Мировой лиги. В первом и втором этапах российские волейболисты выиграли по одой игре из трех.

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