Кондратьев: смена организатора Гран-при России не повлияет на качество этапа "Формулы-1"

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Планы по смене компании - организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи не отразятся на качестве проведения соревнования. Уверенность в этом ТАСС выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Во вторник советник вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил газете "Ведомости", что до конца 2017 года у Гран-при России появится новая компания - организатор, учредителями которой могут стать спонсоры "Сочи Автодрома" и этапа. Сейчас контракт на проведение Гран-при России принадлежит НАО "Центр Омега".

"В любом случае, смена организатора Гран-при России никак не повлияет на качество проведения этапа в Сочи. Уверен, гонки будут проведены на самом высоком уровне", - отметил Кондратьев.

По его словам, о возможности создания новой управляющей компании, которая будет отвечать за организацию Гран-при России, говорится давно. "На данный момент прорабатывается вопрос создания юридического лица, в состав учредителей которого должны войти "Центр Омега" и потенциальные спонсоры", - сказал губернатор, подчеркнув, что НАО "Центр Омега" на 100% остается в собственности региона.