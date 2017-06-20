Кондратьев: смена организатора Гран-при России не повлияет на качество этапа "Формулы-1"

Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной КазаниСпорт 20 июня, 14:23
Казань довольна эффектом от граффити с Роналду и планирует сюрприз для сборной РоссииСпорт 20 июня, 14:19
Бердыев и Каррера вошли в список 50 лучших тренеров мира 2017 года по версии FourfourtwoСпорт 20 июня, 14:17
Рогозин: опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" начнется в 2019 годуАрмия и ОПК 20 июня, 14:16
Финляндия ожидает наплыва туристов из-за футбольных турниров в РоссииСпорт 20 июня, 14:15
Роналду даст показания в испанском суде по делу о неуплате налогов 31 июляСпорт 20 июня, 14:13
Летний семестр: ступень к степениОбразование в России и за рубежом 20 июня, 14:11
Путин рассчитывает, что РФ и Киргизия останутся близкими союзниками и надежными друзьямиПолитика 20 июня, 14:05
Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млнСпорт 20 июня, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Планы по смене компании - организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи не отразятся на качестве проведения соревнования. Уверенность в этом ТАСС выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Во вторник советник вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил газете "Ведомости", что до конца 2017 года у Гран-при России появится новая компания - организатор, учредителями которой могут стать спонсоры "Сочи Автодрома" и этапа. Сейчас контракт на проведение Гран-при России принадлежит НАО "Центр Омега".
"В любом случае, смена организатора Гран-при России никак не повлияет на качество проведения этапа в Сочи. Уверен, гонки будут проведены на самом высоком уровне", - отметил Кондратьев.
По его словам, о возможности создания новой управляющей компании, которая будет отвечать за организацию Гран-при России, говорится давно. "На данный момент прорабатывается вопрос создания юридического лица, в состав учредителей которого должны войти "Центр Омега" и потенциальные спонсоры", - сказал губернатор, подчеркнув, что НАО "Центр Омега" на 100% остается в собственности региона.