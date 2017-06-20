Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кондратьев: смена организатора Гран-при России не повлияет на качество этапа "Формулы-1"

Спорт
20 июня, 14:28 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 20, июня. /ТАСС

Во вторник появилась информация, что до конца 2017 года у Гран-при России появится новая компания - организатор, учредителями которой могут стать спонсоры "Сочи Автодрома" и этапа

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Планы по смене компании - организатора российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи не отразятся на качестве проведения соревнования. Уверенность в этом ТАСС выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Смотрите также
На территории гоночного комплекса "Сочи-Автодром"

Губернатор: перенос Гран-при России на осень позволит Сочи лучше подготовиться к ЧМ-2018

Во вторник советник вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил газете "Ведомости", что до конца 2017 года у Гран-при России появится новая компания - организатор, учредителями которой могут стать спонсоры "Сочи Автодрома" и этапа. Сейчас контракт на проведение Гран-при России принадлежит НАО "Центр Омега".

"В любом случае, смена организатора Гран-при России никак не повлияет на качество проведения этапа в Сочи. Уверен, гонки будут проведены на самом высоком уровне", - отметил Кондратьев.

По его словам, о возможности создания новой управляющей компании, которая будет отвечать за организацию Гран-при России, говорится давно. "На данный момент прорабатывается вопрос создания юридического лица, в состав учредителей которого должны войти "Центр Омега" и потенциальные спонсоры", - сказал губернатор, подчеркнув, что НАО "Центр Омега" на 100% остается в собственности региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1 Гран-при России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
8
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама