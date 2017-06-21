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Васин: женская сборная России по баскетболу справедливо покинула чемпионат Европы

Спорт
21 июня, 1:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Российские баскетболистки уступили команде Греции в квалификационном матче за право играть в 1/4 финала

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© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Васин считает, что его подопечные заслуженно уступили команде Греции в квалификационном матче за право играть в 1/4 финала чемпионата Европы. Слова тренера передает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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В среду россиянки проиграли со счетом 58:62 и покинули турнир, проходящий в Чехии. После первой половины встречи сборная России имела преимущество в четыре очка, но третью четверть команда Васина проиграла - 4:22, а в четвертой не смогла восстановить разницу в счете.

"Мы проиграли по делу, а уже в деталях нужно разбираться. В третьей четверти в нападении не было ритма и движения мяча, игрокам сборной Греции было легче защищаться, они защищались командно, мы же пытались действовать индивидуально. Наши броски не достигали цели, четыре очка в одной четверти - это не показатель для команды, которая хочет пробиться в плей-офф европейского первенства", - сказал Васин.

На фоне травмы проводила турнир в составе сборной России натурализованная американка Епифания Принс. "Она вялая, в ней не было огня, это передавалось другим игрокам. Возможно, с нами плохую шутку сыграли матчи, что мы выиграли в квалификации - у игроков была уверенность, что все будет хорошо, они думали уже о следующих матчах, но нужно было выигрывать сегодня, концентрироваться на этом матче", - прокомментировал тренер.

Вылетев на ранней стадии с чемпионата Европы, россиянки лишились шансов выступить на чемпионате мира, который пройдет в Испании в 2018 году. На мировое первенство квалифицируются первые пять команд чемпионата Европы. Женская команда России второй раз подряд не выступит на чемпионате мира.

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