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"Халл" под руководством Слуцкого в первом туре чемпионшипа сыграет с "Астон Виллой"

Спорт
21 июня, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Встреча состоится 5 августа

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Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Халл Сити", возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, в первом туре чемпионшипа (второй по силе дивизион чемпионата страны) сезона-2017/18 сыграет с "Астон Виллой". Календарь первого тура был опубликован на сайте лиги.

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Леонид Слуцкий

Слуцкий на английском языке попросил болельщиков "Халл Сити" поддержать команду

Встреча состоится 5 августа. "Халл Сити" 9 июня объявил о назначении российского специалиста главным тренером команды.

С октября 2009 по декабрь 2016 года Слуцкий был главным тренером ЦСКА, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе. В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.

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