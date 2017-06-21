День памяти и скорби. ДосьеОбщество 21 июня, 11:39
Госдума приняла закон о взаимодействии ЦБ с банками через личный кабинетЭкономика и бизнес 21 июня, 11:28
"Халл" под руководством Слуцкого в первом туре чемпионшипа сыграет с "Астон Виллой"Спорт 21 июня, 11:24
Ученые разработают программу по разведению альпийских коз на УралеНовости партнеров 21 июня, 11:22
Госдума приняла закон о недопуске офшорных компаний к приватизации госимуществаЭкономика и бизнес 21 июня, 11:16
В Финляндии определили лидеров циклической экономикиСоциальная ответственность 21 июня, 11:12
Баскетболистке Осиповой обидно, что на ЧЕ россиянки проиграли слабым командамСпорт 21 июня, 11:12
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСОПолитика 21 июня, 11:10
"Рособоронэкспорт" пока не планирует поставлять танк "Армата" и систему С-500 за рубежАрмия и ОПК 21 июня, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Халл Сити", возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, в первом туре чемпионшипа (второй по силе дивизион чемпионата страны) сезона-2017/18 сыграет с "Астон Виллой". Календарь первого тура был опубликован на сайте лиги.
Встреча состоится 5 августа. "Халл Сити" 9 июня объявил о назначении российского специалиста главным тренером команды.
С октября 2009 по декабрь 2016 года Слуцкий был главным тренером ЦСКА, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.
После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Он посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе. В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.