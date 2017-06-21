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Клуб НХЛ "Вегас" проведет первый матч регулярного чемпионата 6 октября против "Далласа"

Спорт
21 июня, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Первый домашний матч "Вегаса" пройдет 10 октября против "Аризоны"

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" проведет первый матч в регулярном сезоне 6 октября на выезде против "Далласа". Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Первый домашний матч "Вегаса" пройдет 10 октября против "Аризоны". Новый клуб НХЛ проведет семь предсезонных игр, первая из которых состоится 17 сентября против "Ванкувера".

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"Питтсбург", являющийся действующим обладателем Кубка Стэнли, начнет следующий сезон 4 октября домашним матчем против "Сент-Луиса".

Состав "Вегаса" будет сформирован на драфте расширения, результаты которого будут объявлены в ночь на 22 июня. Клуб выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего - не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). После драфта расширения общая сумма контрактов игроков "Вегаса" должна превышать $55,4 млн.

Российский нападающий Вадим Шипачев ранее подписал двухлетний контракт с "Вегасом", зарплата хоккеиста составит 4,5 млн долларов в год. Генеральный менеджер клуба Джордж Макфи также подтвердил, что "Голден Найтс" ведут переговоры с уже бывшим партнером Шипачева по СКА Евгением Дадоновым.

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