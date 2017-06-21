Женская сборная России впервые выиграла Кубок мира по баскетболу в формате 3x3

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Женская сборная России впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3, который проходил во французском Нанте.
Команда России в составе Татьяны Петрушиной, Александры Столяр, Анастасии Логуновой и Анны Лешковцевой победила в финале сборную Венгрии со счетом 19:12. Третье место заняла сборная Нидерландов, выигравшая у команды Украины со счетом 15:13.
Российская команда вышла в плей-офф с первого места в группе А, не потерпев ни одного поражения в четырех матчах. В четвертьфинале россиянки победили сборную Чехии (22:13), которая является победителем Кубка мира 2016 года. В полуфинале российская команда выиграла у сборной Нидерландов 21:9.
Мужская сборная России уступила голландцам в четвертьфинале турнира со счетом 13:15.
Кубок мира по баскетболу 3x3 проводится с 2012 года. До нынешнего турнира лучшим результатом женской сборной было второе место на Кубке мира в Москве в 2014 году, когда в решающем матче россиянки уступили команде США (8:15). Высшим достижением мужской сборной является третье место на турнире 2014 года в Москве.
Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.