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Женская сборная России впервые выиграла Кубок мира по баскетболу в формате 3x3

Спорт
21 июня, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В финале россиянки победили команду Венгрии со счетом 19:12

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© Виктория Ламзина

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Женская сборная России впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3, который проходил во французском Нанте.

Команда России в составе Татьяны Петрушиной, Александры Столяр, Анастасии Логуновой и Анны Лешковцевой победила в финале сборную Венгрии со счетом 19:12. Третье место заняла сборная Нидерландов, выигравшая у команды Украины со счетом 15:13.

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Российская команда вышла в плей-офф с первого места в группе А, не потерпев ни одного поражения в четырех матчах. В четвертьфинале россиянки победили сборную Чехии (22:13), которая является победителем Кубка мира 2016 года. В полуфинале российская команда выиграла у сборной Нидерландов 21:9.

Мужская сборная России уступила голландцам в четвертьфинале турнира со счетом 13:15.

Кубок мира по баскетболу 3x3 проводится с 2012 года. До нынешнего турнира лучшим результатом женской сборной было второе место на Кубке мира в Москве в 2014 году, когда в решающем матче россиянки уступили команде США (8:15). Высшим достижением мужской сборной является третье место на турнире 2014 года в Москве.

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.

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