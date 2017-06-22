Форвард "Торонто" Мэттьюс получил приз лучшему новичку регулярного сезона НХЛ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Остон Мэттьюс из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" стал обладателем приза "Колдер Трофи", который вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата. Торжественная церемония закрытия сезона проходит в Лас-Вегасе.

Другими претендентами на награду были Патрик Лайне ("Виннипег") и Зак Веренски ("Коламбус").

"Колдер Трофи" ежегодно вручается игроку, наиболее ярко проявившему себя в первом полном сезоне в НХЛ. Хоккеисту должно быть не более 26 лет. Впервые приз был вручен по итогам сезона-1936/37 канадскому игроку Силу Эппсу ("Торонто").

В дебютном для себя регулярном чемпионате 19-летний Мэттьюс провел все 82 игры, в которых набрал 69 очков (40+29). Мэттьюс, выбранный на драфте новичков 2016 года под первым номером, стал вторым в споре снайперов регулярного чемпионата (40 шайб), а также стал лучшим среди всех новичков по количеству очков (69) и бросков по воротам (279). Мэттьюс обновил рекорды "Торонто" для новичков по количеству заброшенных шайб и очков в дебютном регулярном сезоне.

Среди отечественных хоккеистов первым лауреатом "Колдер Трофи" стал Сергей Макаров, получивший награду в 31 год. В своем дебютном сезоне-1989/90 Макаров в составе "Сан-Хосе Шаркс" набрал 86 (24+62) очков. Помимо Макарова, шесть российских игроков получали награду лучшему новичку сезона: Павел Буре ("Ванкувер", 1991/92), Сергей Самсонов ("Бостон", 1997/98), Евгений Набоков ("Сан-Хосе", 2000/01), Александр Овечкин ("Вашингтон", 2005/06), Евгений Малкин ("Питтсбург", 2006/07) и Артемий Панарин ("Чикаго", 2015/16).

Торторелла - лучший тренер

Наставник "Коламбуса" Джон Торторелла получил "Джек Адамс Эворд", вручаемый тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. На приз также претендовали Майк Бэбкок ("Торонто") и Тодд Маклеллан ("Эдмонтон").

"Коламбус" вместе с 58-летним Тортореллой провел лучший сезон в своей истории и занял третье место в Восточной конференции, установив рекорды клуба по количеству побед (58) и очков (108) в регулярном чемпионате, а также по количеству выигранных матчей подряд - 16. Кроме того, "Коламбус", основанный в 2000 году, в третий раз в истории пробился в Кубок Стэнли, где уступил в первом раунде "Питтсбургу" (1-4). Торторелла выигрывал приз лучшему тренеру регулярного сезона в 2004 году, когда привел "Тампу" к победе в Кубке Стэнли.

По итогам прошлого сезона обладателем "Джек Адамс Эворд", учрежденного в 1974 году, стал главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц.