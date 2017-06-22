Брент Бернс назван лучшим защитником НХЛ сезона-2017/18

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Канадец Брент Бернс из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" получил приз лучшему защитнику ("Джеймс Норрис Трофи") регулярного чемпионата. Торжественная церемония закрытия сезона проходит в Лас-Вегасе.
Также на награду были номинированы шведы Эрик Карлссон ("Оттава") и Виктор Хедман ("Тампа-Бэй").
32-летний Бернс впервые стал обладателем "Норрис Трофи". В прошлом сезоне лучшим защитником стал хоккеист "Лос-Анджелеса" Дрю Даути.
Бернс стал лучшим защитником-бомбардиром регулярного сезона, набрав в 82 матчах 76 очков (29+47). Кроме того, защитник "Сан-Хосе" стал самым бросающим игроком обороны в регулярном чемпионате, сумев нанести 320 бросков по воротам соперников (в среднем - 9,1 броска за игру).
Рекордсменом лиги является канадский защитник "Бостона" Бобби Орр, получавший "Норрис Трофи" восемь раз (1968-1975). По семь трофеев имеют канадец Дуг Харви и швед Никлас Лидстрем.
Патрису Бержерону из "Бостона" был вручен приз лучшему нападающему оборонительного плана ("Франк Селке Трофи"). Также на награду претендовали Райан Кеслер ("Анахайм") и Микко Койву ("Миннесота").
31-летний Бержерон стал обладателем "Селке Трофи" в четвертый раз в карьере, ранее он выигрывал его в 2012, 2014 и 2015 годах. Форвард стал лучшим в регулярном чемпионате по числу выигранных вбрасываний - 1089. На его счету 53 очка (21+32) в 79 матчах.
Форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид стал обладателем награды "Тед Линдсей Эворд", которая вручается лучшему игроку сезона по версии профсоюза игроков. 20-летний нападающий стал лучшим бомбардиром прошедшего регулярного чемпионата, набрав 100 (30+70) очков.