Клуб НХЛ "Тампа-Бэй" обменял права на Гусева в "Вегас"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" выменял у "Тампы" права на российского форварда Никиту Гусева. Это стало известно в ходе драфта расширения, который прошел на церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.
Кроме того, "Вегас" получил от "Тампы" право выбора на драфте новичков 2017 и 2018 годов. В результате драфта расширения в "Вегас" из "Тампы" перейдет 32-летний защитник Джейсон Гаррисон, который в прошедшем сезоне в 70 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (1+8) очков. "Вегас дебютирует в лиге с сезона-2017/18.
24-летний Гусев является игроком петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Он был выбран "Тампой" на драфте новичков 2012 года под 202-м номером. В составе сборной России стал бронзовым призером прошедшего в мае чемпионата мира.