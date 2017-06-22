Российский тренер Гончар подпишет новый контракт с клубом НХЛ "Питтсбург"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" предложил российскому тренеру Сергею Гончару новый контракт на три года. Об этом он рассказал ТАСС.

Гончар входит в тренерский штаб "Питтсбурга" с сезона-2015/16, где отвечает за работу с защитниками. Российский специалист становился обладателем Кубка Стэнли в 2009 году в качестве игрока, а также в 2016 и 2017 годах - в качестве тренера.

"Руководство клуба предложило мне новый контракт сроком на три года. Формальное соглашение мы уже подписали. Рад, что удалось обо всем договориться. В данный момент обсуждаются только мои обязанности, но думаю это всего лишь детали", - сказал Гончар по телефону.

Гончар выступал в НХЛ с 1995 по 2015 гг, играя за "Вашингтон" (1995-2004), "Бостон" (2004), "Питтсбург" (2005-2010), "Оттаву" (2010-2013), "Даллас" (2013/14) и "Монреаль" (2014/15). Он является самым результативным российским защитником в НХЛ, на его счету 811 очков (220 шайб + 591 передача) в 1301 матче.

В составе сборной России Гончар становился серебряным (1998 год) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, в его активе также бронза чемпионата мира 2007 года и серебро на турнире в 2010 году.