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СМИ: ПСЖ намерен предложить за переход футболиста "Монако" Мбаппе €135 млн

Спорт
22 июня, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Также на футболиста претендуют испанский "Реал" и английский "Арсенал"

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Французский футбольный клуб ПСЖ заинтересован в приобретении нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает портал Goal.

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Отмечается, что парижский клуб готов предложить за переход 18-летнего игрока рекордные €135 млн. Также на футболиста претендуют испанский "Реал" и английский "Арсенал". Если трансфер состоится, то станет самым дорогим в истории футбола. Летом 2016 года французский футболист Поль Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" за €105 млн.

В прошедшем сезоне Мбаппе в составе "Монако" стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 44 матчах минувшего сезона он забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач.

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