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Парсонс: МПК хочет, чтобы россияне приняли участие в Паралимпиаде

Спорт
22 июня, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В мае президент МПК Филип Крэйвен заявил, что россияне пропустят Паралимпиаду-2018 в случае невыполнения дорожной карты к сентябрю

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Флаги МПК и РФ

Флаги МПК и РФ

© ТАСС/Владимир Смирнов, архив

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) хочет, чтобы сборная России приняла участие в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом в интервью телеканалу ВВС заявил вице-президент МПК, кандидат в президенты организации бразилец Эндрю Парсонс.

В мае президент МПК Филип Крэйвен заявил, что россияне пропустят Паралимпиаду-2018 в случае невыполнения дорожной карты к сентябрю.

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"На своем последнем заседании мы не сняли дисквалификацию, потому что рабочая группа заявила, что Паралимпийский комитет России (ПКР) еще не готов, - сказал Парсонс. - Надеемся, что в сентябре мы восстановим членство ПКР. Конечно, мы хотим, чтобы российские паралимпийцы вернулись и выступили в Пхенчхане, но сейчас мяч на стороне России".

Ранее стало известно, что Крэйвен покинет свой пост, выборы нового главы МПК состоятся 8 сентября 2017 года в Абу-Даби в ходе генеральной ассамблеи организации. На пост президента МПК претендуют Парсонс, канадец Патрик Джарвис, датчанин Джон Петерссон и китаянка Чжан Хайди.

7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении ПКР, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в международной организации. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.

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