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Братчикова выступит на ЧМ по борьбе в отсутствие олимпийской чемпионки Воробьевой

Спорт
23 июня, 13:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Воробьева пропустит главный старт сезона из-за проблем со здоровьем

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионка Европы по спортивной борьбе Анастасия Братчикова выступит в составе женской сборной России на предстоящем чемпионате мира в Париже в весовой категории 69 кг. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Юрий Шахмурадов.

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Олимпийская чемпионка Воробьева пропустит ЧМ-2017 по спортивной борьбе

Как стало ранее известно ТАСС, лидер сборной, олимпийская чемпионка Лондона, серебряный призер Игр в Рио- де-Жанейро Наталья Воробьева пропустит главный старт сезона из-за проблем со здоровьем - спортсменка залечивает травму спины.

"Основной претендент и надежда сборной в этом весе на чемпионате Европы Братчикова, - рассказал Шахмурадов. - Победительница чемпионата России нынешнего года в этом весе Ханум Вилиева будет бороться на молодежном чемпионате Европы".

Также тренер назвал Валерию Коблову в числе очевидных участниц предстоящего чемпионата. "Сейчас уже можно сказать, что Коблова, наиболее вероятно, выступит в Париже в весе 55 кг, но что касается остальных - определенности нет. Впереди два турнира - в Польше и Испании, и там мы проверим степень готовности состава", - сообщил Шахмурадов.

Турнир "Поланд опен" пройдет в Варшаве 7-9 июля, Гран- при Испании - в Мадриде 15-16 июля. Чемпионат мира состоится в Париже 21-26 августа.

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