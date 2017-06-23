Янина отбыла дисквалификацию и выступит на этапе КМ по академической гребле

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Анастасия Янина отбыла дисквалификацию за неспортивное поведение и вошла в состав сборной России по академической гребле на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Федерации гребного спорта России (ФГСР) Иван Пучков.
В начале мая по решению президиума федерации Янина была отстранена от соревнований на два месяца из-за неподобающего поведения на церемонии награждения Кубка ФГСР.
23-летняя спортсменка на этапе КМ вместе с Анастасией Лебедевой выступит в соревнованиях женских двоек (легкий вес).
На этапе Кубка мира, который пройдет в швейцарской Лозанне с 7 по 9 июля, сборная России выступит в 11 классах. Всего в состав национальной сборной, помимо Яниной и Лебедевой, вошло 35 человек.